Ohhoo! Armumine lisab treeningutele tõhusust 

Sellisele tulemusele jõuti uuringus, milles osales 400 armunud treenijat, kelle vanus jäi 16 kuni 38 eluaasta vahele. Üle poole neist ehk 55% kinnitas, et armumine võimaldab neil rohkem rassida ja tõhustab ka treeningut. Eriti tundus, et see peab paika individuaalalade harrastajate puhul. Meeskonnaspordi võib armumine siiski pärssida, eriti, kui kaaslane on armukade.