Kuidas treeningul rasvapõletust veerandi võrra suurendada? 

Nimelt - kui teed sporti eesmärgiga kaalu alandada, püüa enne treeningut mitte süüa süsivesikuid, soovitavad USA teadlased. Veebikülg iForm kirjutab, et rasvapõletus suureneb treeningu ajal, kui enne seda on süsivesikute varud kahanenud minimaalseks.

Sestap on mõistlik mõned tunnid enne trenni süsivesikuid vältida. See tähendab, et ära söö enne trenni ei leiba, riisi, kartulit ega ka pastat.