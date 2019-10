Neli põhjust, miks täisteratooted on sügistalvise toidulaua superstaarid 

Ka Fazer Eesti tellitud uuringust selgus, et tervelt 43 protsendi tarbijate hinnangul ei ole nende toidulaual igapäevast piisavalt täisteratooteid. "Samas on tarbijad oma ostuotsuste tegemisel muutunud aina teadlikumaks ning üha rohkem tuntakse huvi selle vastu, mida süüa ning mis tervisele kasulik oleks. See on ka põhjus, miks oleme ka uuendanud tarbijatele juba tuttavate toodete Südamesepiku ja Kodu Rukkileiva koostist ning asendanud 51 protsendi ulatuses kasutatava jahu täisterajahuga, et muuta juba tuttav toode ka tervisele kasulikumaks," selgitab Fazeri turundusjuht Riina Eedra.