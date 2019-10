Roosa Lindi jooks kutsub rinnavähi varajase avastamise toetuseks liikuma 

Roosa Lindi Jooksu korraldatakse samal päeval erinevate nimede alla üle maailma, eesmärgiga tõsta elanikkonnas teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest rinnavähi ravis, propageerida tervislikke eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust ning näidata üles solidaarsust rinnavähi patsientide ja nende lähedastega.

Statistika järgi haigestub iga kaheksas naine rinnavähki. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750 uut rinnavähijuhtu naistel ja 3–4 mehel. Skriiningprogramm vähendab naiste rinnavähki suremuse riski 30–35%, kuid oodatav osalusmäär peaks olema vähemalt 70%. Eestis oli see viimaste avaldatud andmete järgi 56% ning see on aastalt aastasse kasvutrendis.

Sõeluuringu kaudu avastatakse siiski liialt väike osa diagnoosi saanud naistest, mistõttu ei diagnoosita neid varajases staadiumis. 2016. aastal avaldatud Tervisetehnoloogia hindamise raport TTH22 nendib, et pooled diagnoositud rinnavähijuhtudest on kaugelearenenud staadiumis. Kaugele arenenud rinnavähiga patsientidel on risk surra neli korda suurem kui lokaalse rinnavähiga patsientidel. American Cancer Sociaty järgi on 5 aasta elulemus I staadiumi puhul 100%, II staadiumi puhul 93%, III staadiumi puhul 72% ja IV staadiumi puhul 22%.

2019. aasta Roosa Lindi Jooks on kõikidele osavõtjatele mõlemal distantsil ajavõtuga. Põhidistants on 10 km, kus selgitakse paremusjärjestus. Lisaks on võimalik osaleda ka 5 km distantsil, kus võetakse aega, aga paremusjärjestust ei selgitata. Rada võib läbida endale sobival viisil: kõnd, kepikõnd, jooks jne.

Roosa Lindi Jooksul 2019 on kohal ka sel aastal Põhja-Eesti Regionaalhaigla pop-up telk, kus on hea võimalus nõu küsida tunnustatud rinnaarstilt dr Riina Kütnerilt. Dr. Kütner vastab küsimustele ja selgitab, kuidas ise enda rinnatervist kontrollida ning jagab õpetusi. „Kuna algstaadiumis rinnavähi elulemus on ka Eestis ligi 100%, soovitan kõigil naistel osaleda sõeluuringutes,“ ütles dr Riina Kütner. Kõigil soovijatel on üritusel võimalik registreerida ravikindlustatud isikuna Regionaalhaigla rinnakabineti vastuvõtule ilma saatekirjata.Roosa Lindi Jooksu ajakava:

Registreerimine ja osavõtu müük Paldiski mnt 80 (G4S maja) kohapeal alates kella 10:00.

11:30 Soojendus ja võimlemine