HEATEGU TREENIDES: advokaadibüroo toetas neerupuudulikkusega piiga ravi 

Sel aastal toimus Soraineni suvepäevadel heategevuslik aeroobika. Treeningus osales pea 50 töötajat, kelle kulutatud kalorid arvutati ümber rahaks. Iga nelja põletatud kalori eest suunati Katerina ravimi toetuseks üks euro. Töötajad kulutasid pooletunnise treeningu jooksul kokku 10 200 kalorit ning seeläbi koguti annetamiseks 2552,50 eurot. Heategevuslikul eesmärgil treenisid advokaadibüroo töötajad üheskoos teist aastat järjest.



Soraineni partner, vandeadvokaat Allar Jõks kommenteeris, et advokaadibüroo on ka varem, enne ühistreeninguid heategevusse panustanud: “Heategevusega on Sorainenil pikk traditsioon. Tahame muuta maailma paremaks paigaks ja seetõttu toetame juba üle kümne aasta erinevaid heategevuslikke projekte. Katerinat oleme varasemalt toetanud tasuta õigusabi näol ning meil on suur au aidata nüüd ühise pingutusena teda lähemale vajaliku ravi saamisele.”



Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul tegeles Katerina enne haigeks jäämist aktiivselt hiphoptantsuga ning igapäevased treeningud oli tema elu osa. "On suur rõõm, et Soraineni advokaadibüroo tegus kollektiiv just sel viisil, aktiivselt sportides heategevusse panustab ja Katerinat aitab. Oleme südamest tänulikud ka selle eest, et juba mitmendat aastat järjest ulatab Sorainen oma abikäe haigetele lastele ka siis, kui vaprast võitlusest raske haigusega väheks kipub jääma ja ebaõiglus haiget teeb. Suur aitäh nende õiguslike hinnangute ja analüüside eest! Usun, et õige pea saame kõik koos rõõmuga tõdeda, et meie ühisest ravirahast siiski jätkub ka nende laste raviks, kelle haigus veidi erilisem on."



17aastasel Katerinal on diagnoositud lõppstaadiumis neerupuudulikkus ning ta vajab ravimit Soliris. Raviarstide koostatud raviskeemi järgi on neiu saanud iga 2-3 nädala tagant ravimidoosi, mille hind on 12000 eurot + riigile makstav käibemaks. Eesti Haigekassa pole Katerina diagnoosi korral ravimi soetamist seni toetanud. Lastefond on Katerinat toetanud 2018. aasta lõpust.



SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suurimaid lastehaigla juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone Eestis. Alates 2000. aastast on Lastefond annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või –hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid üle Eesti. 18 tegutsemisaasta jooksul oleme heade annetajate abil kogunud laste ravitingimuste parandamiseks üle viie miljoni euro. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.