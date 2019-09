DIEETTOOTED JA RÖÖPRÄHKLEMINE: varjatud lõksud, mis mõjutavad treeningtulemuste saavutamist 

Tuleb välja, et lisaks heitgaaside kahjulikule mõjule teeb vilka liiklusega tänava ääres elamine sind ka paksuks. Teadusajakirjas Occupational and Environmental Medicine avaldatud uuringu järgi on selle põhjuseks liiklusmüra. Ka rongide ja lennukite lärm mõjub samamoodi.

Lahendus: kui sa just ei plaani ära kolida, pead proovima müra hajutada. Selleks sobib kõige paremini rahustav muusika, mis vaikselt taustal mängib. Kui sul on vaja süveneda, tasub endale muretseda müra summutavad kõrvaklapid, mis aitavad keskenduda.

Sageli tarbivad saleneda püüdvad inimesed niinimetatud dieettooteid, kuhu suhkru asemel on pandud sahhariini, aspartaami, kaaliumatsesulfaami või suhkrulehte ehk Stevia’t . Uuringud on aga näidanud, et näiteks dieetjookide manustamine ladestab kõhule lisakilosid. Tõenäoliselt on põhjus selles, et kunstlikud magustajad ei saada ajusse küllastustunde signaali ja seega tarbib inimene selliseid jooke eneselegi teadmata rohkem.