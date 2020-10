JOOKSMA! Kuus põhjust, miks see on kõigist valikutest parim 

Veelgi enam, portaal Health Me Up väidab, et see on kehale mõeldes kõigist treeningutest parim ning toob selle tõestuseks välja ka kuus põhjust.

* See on hea kaloripõletaja. Jooksmine on väga hea kaloripõletaja. Tavapärasest intensiivsemaks saad selle muuta, kui jooksed künklikul maal või rannas.

* See aitab tõhusalt kaalu alandada. Et jooksmine on hea kaloripõletaja, tähendab see ühtlasi ka, et see aitab tõhusalt kaalu alandada.

* See muudab südame tugevamaks. Jooksmine on üks paremaid kardiovaskulaarseid treeninguid, mis tugevdab südant ja paneb selle kiiremini tööle. See aga tähendab kogu keha verevarustuse paranemist ning madalamat kolesteroolitaset.

* See teeb vaimu terveks. Jooksmine mõjub lisaks füüsisele hästi ka vaimule - paljud uuringud on kinnitanud, et jooksmine muudab inimesed õnnelikumaks ja aitab stressi vähendada. Lisaks on sel ka soodsad mõjud mälu tööle, teadlased on leidnud koguni, et see vähendab ka Alzheimeri tõve riski.

* See on soodne treeningviis. Jooksmine ei eelda kalleid kuutasusid - pane lihtsalt sobivad jalanõud jalga, dressid selga ja lippa rajale. Seejuures, joosta saab peaaegu igal pool.