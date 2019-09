Mirko Rajas: "Näitlejale on hea vorm suureks eeliseks" 

NUKU Teatril on üpris suur kollektiiv, ligi sada inimest. Teater on olnud partner erinevate spordiasutustega, aga kõige pikemat koostööd on tehtud vanalinna kõrval asuva Reval-Spordiga.

„Väga paljud kasutavad võimalust ja käivad seal sportimas nii hommikuti kui ka õhtuti. Teatritöö on üsna pingeline ja ajagraafikud muutuvad. Mõned perioodid on vabamad ja mõned väga tihedad, selle järgi sätitakse treeningaegu,“ lisab Rajas. „On ka neid, kellele on spordisaalis käimine kujunenud elustiiliks.“

Intensiivsem treeninguaeg langeb talvele, kui on palju lavastusi ja prooviperioodid – näitleja lihtsalt peab heas vormis olema! Näitlejatöö, ka nukunäitleja oma nõuab suurt füüsilist pingutust. NUKU Teatris on prooviajad kell 11−15, siis on kaks tundi pausi ja pärast seda jätkuvad proovid kell 17−20. „See päev on pikk, mil tuleb jalgadel olla. Ka lavastused on üpris intensiivsed ja nõuavad vormisolekut. Selleks et vaim ka õhtul, pärast pikka päeva vastu peaks, on igapäevasel sportimisel hästi oluline osa,“ kinnitab Rajas.

„Samas on see, et tööandja pakub sellist mitmekülgset sportimisvõimalust, väga suureks motivatsiooniallikaks. Ka meie direktor Joonas Tartu on võtnud selle oma südameasjaks, et mida me ühiselt saame teha oma töötajate heaks. Koostöö Reval-Spordiga on olnud alati meie prioriteet, kindlasti esikolme seas. Väga tihti räägime spordiklubi inimestega, et kuidas me saame teineteist toetada, et see partnerlus jätkuks. Mulle tundub, et kollektiivile on see ülioluline.“

Terves kehas terve vaim

Rajas on märganud, et kui sportimine on elustiili osa, ei muutu ainult füüsiline vorm paremaks. „See on teada-tuntud tõde, et nii peab füüsiliselt paremini vastu, aga mingisugune teine asi tuleb alati juurde, selline mõtteteravus ja rõõmsam olek. Sa lähed trenni, ületad ennast ja sead endale eesmärke. Need, kes tegelevad regulaarselt spordiga, on vastupidavamad ja kohati ka emotsionaalsel tasandil õnnelikumad.“

Enamasti olevat näitlejail, kes truppi satuvad, juba eelnev tugev sporditaust. Ka Rajasel on olnud neid perioode, mil trenniskäimisel oli intensiivne osa tema elus, aga pärast pere suurenemist on ta viimased paar aastat hakanud sportima pigem koos lapsega, näiteks teinud ühiseid jalgrattasõite. Samas on ta füüsiliselt ikka aktiivne.