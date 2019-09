RÕSKUS PANEB LIIGESED VALUTAMA: millist abi leiab apteegist? 

MSM on hea orgaanilise väävli allikas, mis on oluline komponent elastiini, kollageeni, kõhre ja keratiini moodustumises. MSM on seega oluline nii sidekoe ja kõhre loomiseks kui liigeste liikuvuse tagamiseks. Uuringud kinnitavad, et MSM aitab kaasa glükoosamiini toimimisele, mispärast kasutatakse teda sageli koos glükoosamiini ja kondroitiiniga.

* Oomega-3 rasvhapped

Harrastajad, aga ka juba kogenenumad sportlased kipuvad treeningutega sageli üle pingutama, mispärast muutuvad nende lihased valulikuks ja põletikuliseks. Külli Tederi sõnul võivad siinpuhul aidata oomega-3 rasvhapped, mis toetavad liigeste liikuvust, aitavad vähendada liigeste jäikust ja leevendada ületreenimise tagajärgi. Samuti arvatakse, et need võivad vähendada põletikulist protsessi. Teder lisab, et sportimisel võiks meeles pidada, et oma liigeseid tuleb aeg-ajalt „õlitada“.

*Koer-kibuvitsa pulbri ekstrakt

Kibuvitsal on unikaalne toime ja tal on imeline abi liigestele. Kibuvitsamarjade töötlemisel saadud Rosenoid kompleks (galaktolipiidid, triterpeenhape, C-vitamiin, flavonoidid ja karotenoidid) on antioksüdatiivse ja kaitsva toimega. „Soovitan neid kasutada liigeste liikuvuse parandamiseks, luude ja kõhrede normaalseks talitluseks ning kollageeni moodustumisele kaasa aitamiseks,“ ütleb Teder.

* Soojendavad salvid

Rõske ja külma tõttu valutavad liigesed tahavad sageli sooja. Soojendamine sobib kui liigesed on „kinni“, sest soojus muudab liigeste vahel oleva vedeliku vedelamaks ja see omakorda aitab kergemini erinevaid harjutusi teha.