KOLM HOMMIKUSÖÖGIKUNINGAT: toidud, mis hoiavad kõhu pikalt täis 

„Inimene, kelle hommikuseks rituaaliks on kalori- ja suhkrurikkad saiakesed, kogeb suure tõenäosusega järsku energialangust üsna kohe peale söömist ning seejärel on tema keha ebatervislikele ahvatlusele ka palju vastuvõtlikum,“ hoiatab Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Puder on aegumatu klassika, mida saab rammusamaks muuta piima ja võiga, taimetoitlasele sobilikuks taimse piima ja pähklivõiga ning kiudainerohkeks energiapommiks puuviljade, pähklite ja seemnetega. Tõeliseks supertoiduks on aga tuttav kaer, mis sisaldab kiudainet nimega beetaglükaan. Viimane aitab vere kolesteroolitaset kontrolli all hoida. Lisaks leidub kaeras omega-3 rasvhappeid, magneesiumit ja kaaliumit. Et puder võimsaks kõhutäieks muuta, valmista see alati täisterahelvestest ning magususe lisamiseks võta suhkru asemel appi banaan või mesi. Kuna valgud on need, mis kõhu kauem täis hoiavad, valmista hommikupuder hoopis soolane, lisades podisevale pudrule kreemist kodujuustu või hoopis trennisõprade lemmikut munavalget.