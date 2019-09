10 põletavat küsimust, millele ihkab vastust iga tervisesportlane 

Ants Nurmekivi: "Muidugi võib kõndida tempokamalt ja kõrgemal pulsisagedusel, kui planeeritud pulsisagedus on liiga madal. Siinjuures on vaja silmas pidada ka vanust, sest südame löögisagedus sõltub oluliselt vanusest."

Ants Nurmekivi: "Oma treeningujärgse seisundi hindamiseks tuleb teha vahet kahel mõistel: lihasevalu ja lihaseväsimus. Treeningujärgne lihasevalu ei ole normaalne, küll aga lihaseväsimus. Normaalne lihaseväsimus on optimaalsete koormuste järgne seisund, mis on tingitud ainevahetuse (metabolismi) jääkproduktide kuhjumisest. See on normaalne nähtus: ilma treeningujärgse lihaseväsimuseta ei ole lihaste areng võimalik."