VIDEO | Harjutused seisva töö tegijaile ülekoormuse leevendamiseks Liigume.ee , täna, 19:04

Ka õpetajad peavad vaatama, et pidev sundasend teda ei väsitaks ning ülekoormusest tervisekahjustusi ei põhjustaks. Foto: PantherMedia/Scanpix

Inimesele on parim vahelduv tööasend. See tähendab, et tööd võiks teha nii istudes, kui seistes ja vahepeal ka liikudes. Kuid selliselt töö tegemine ei ole alati võimalik ja seetõttu tuleb leida lahendusi, et pidev sundasend inimest ei väsitaks ning ülekoormusest tervisekahjustusi ei põhjustaks.