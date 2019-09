Spordinädala patroon Tanja Mihhailova-Saar: tants on ka spordiala! 

Kui inimene ei jõua, siis keegi teine teda sundida ei saa. See puudutab ükskõik millist eluaspekti – suitsetamist, suhteid või ka liikumist. Tegelikult ongi aeg pigem leida motivatsiooni, et saaks end kuidagi liikuma. Samas, minu arvates on inimesed väga tublid. Lapsega jalutades näen kõrvalt, et väga palju on kepikõndijaid, jooksjaid, rattureid, kes teevad seda isegi halva ilmaga. Mulle endale tundub, et ma ise liigun palju vähem!

Miks nõustusid hakkama Spordinädala patrooniks?



Sellepärast, et tants on ka spordiala. Kui ma vaatasin patroonide nimekirja, siis kõik tunduvad tõsised spordiinimesed ning nüüd on nende seas laulja! Ma olen seda meelt, et liikumine ei peagi alati tähendama seda, et sa jooksed trenni. Näiteks mul ei ole kodus spordiriideidki – võib-olla on kahed treeningupüksid ja topp, mis on ühelt ürituselt saadud. Kuidas tunda ära tantsija? Tal on alati vanad riided seljas - väljaveninud püksid jalas, suvaline T-särk seljas, villased sokid… Peaasi, et on mugav! Kui ma kodus pilatest teen, panengi maika ja retuusid ning tegutsen. Sporditegemise alla ei pea panema väga palju raha. Näiteks kasutasin hantlite asemel viieliitrist pudelivett – võtsin selle Värska kanistri ja viskasin seda üles. Samas tean inimesi, keda motiveeribki sporti tegema uued ilusad riided. Kui see nende jaoks töötab, on ka see üks viis! Motivatsiooni tuleb leida!