Spordinädala patroon Konstantin Vassiljev: liikuge koos lastega! 

„Vanemad peavad laste jaoks aega leidma. Ma saan aru, et sügisel on lapsed koolis ja huviringides, vanemad tööl, aga vähemalt vabadel päevadel ja nädalavahetustel peaksid pered aega veetma ikkagi koos. Hea ilma korral tuleb kohe kindlasti õue minna, aga näiteks praegugi, kui vihma sajab, läksid lapsed läksid vanaemaga jalutama ja lompidesse mängima. Ka vihmavarju all liikumisel on oma võlu! Iga laps tahab tegelikult hea meelega liikuda, lihtsalt tuleb nutiasjad käest võtta ning veeta vabas õhus aega nii palju kui võimalik,“ teab Vassiljev.

Kuidas papa Kostja oma kahe tütrega, 8-aastase Valeria ja 6-aastase Viktoriaga aega veedab? Üllatav, kuid mitte jalgpalli mängides! „Jalgpalli mängime üsna vähe, väga ei tahaks neid jalgpalli suunata,“ tõdeb ta. „Pigem jalutame, sõidame jalgrattaga või tõukerattaga – normaalsega, mitte elektrilisega! – jookseme, hüppame. Tüdrukutele meeldib väga ka puude peal ronida, mina seda küll ei tee, aga jälgin neid,“ selgitab jalgpallur.

See aga ei tähenda, et jalgpallipisikut tüdrukutel sees poleks. „Vanem tütar üritab mind ikka veenda, et ta peaks jalgpalli proovima, aga minu arvates peame leidma teise lahenduse. Ta on muidu päris sportlik, eks me veel otsustame, mis spordialaga võiks tegelda. See on tore, et praegu koolideski pööratakse rõhku liikumisele ning värskes õhus olemisele. See on väga oluline!“

Oma kooliaja kehalise kasvatuse tundidest on Vassiljevil samuti väga head mälestused. „Meil olid sellised vanakooliõpetajad, kes järgisid korralikult kava – küll oli vaja aja peale erinevaid distantse joosta ning selle eest sai hinde, mängisime erinevaid pallimänge, tegime kukerpalle, koordinatsiooniharjutusi – mingit niisama ajaveetmist ei olnud. Ilmselt nende jaoks, kes tahtsid end liigutada, oli see kõik väga huvitav, aga eks neid, kes väga ei viitsinud, sunniti ikka liikuma. Mina saan küll öelda, et kooliajal saadud kogemused aitasid mind edasises elus ja karjääris,“ lisab ta.

Tee jalgpalli juurde leidis Vassiljev juba kuueaastaselt. Kuigi kooliajal proovis Vassiljev ka teisi alasid – lauatennist ja jooksmist –, jäi jalgpallipisik sisse ning ühtegi teist ala ta jalgpalli kõrvalt väga tõsiselt ei võtnud. Ent kui oleks üks ala, mida jalgpalli asemel proovida võiks, mis see oleks?

“Mulle meeldib väga sulgpall, seal on väga järsud ja osavad liigutused ning tuleb väga kiiresti reageerida. Kui keegi pakuks mulle võimalust just sportlikul tasemel millegi proovimist, siis sulgpalli mängiks küll,” sõnab ta.

Liikumisel on Vassiljevi meelest võlu iga ilmaga. „Kui hakkame valima, kas teeme hea ilmaga sporti, siis meie kliimas võib juhtuda ka nii, et kümme päeva ei liigu sa üldse. Vihm polegi nii hirmus, tuulega on natuke tegemist. Aga mulle isiklikult isegi meeldib vihmas trennis teha, päris mõnus on – see on aeg iseendale. Lapsepõlves meeldis ju meile väga porilombis möllata, miks siis mitte täiskasvanuna sama teha?“ imestab ta.



„Mina olen selle poolt, et peab proovima väga palju alasid ning leidma endale meelepärase. Profisport on muidugi täiesti teine maailm, aga ka amatöör võib olla väga hea, tehes lemmikasja paar korda nädalas. Liikumist tuleb nautida!“