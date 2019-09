Kuidas hingata enne ja pärast treeningut? Hingamiskuru Dan Brulé õpetab  

Teadliku hingamise meisterlikkus peitub hingamisguru Dan Brulé jaoks energias ja kohalolus. Need kaks omadust on koos teadmiste ja oskuste kombinatsiooniga toonud Brulé juurde abi otsima ka maadleja Aleksander Karelini, vabasukeldumistšempioni Stig Åvall Severinseni ja arktilise ekstreemujuja Wim Hofi. Neilegi jagab ta soovitusi, kuidas oma tulemuste parendamiseks enne ja pärast treeningut hingata. Mõned soovitused annab ta ka Liigume portaali lugejaile.

Ruuttehnika: hinga sisse, lugedes samal ajal neljani, hoia hinge kinni sama kaua ehk loe neljani; hinga välja, lugedes samal ajal neljani; ja hoiad taas hinge kinni, lugedes neljani. Oluline on, et sissehingamine, hinge kinnihoidmine, väljahingamine ja sellejärgne hinge kinnihoidmine oleksid kõik võrdse pikkusega.

Harjuta tähelepanu ja ärevuse kontrollimist. Asja mõte on vaimse ja emotsionaalse seisundi juhtimises. Brule rõhutab, et kehalistest võimetest ja sportlikkusest kaugeltki ei piisa. Endale ei tohi lubada jõudu vähendavaid kujutluspilte ega negatiivset sisedialoogi. Lubatud on vaid positiivne sisedialoog ja edu visualiseerimine. Jõuduandvad mõtted on näiteks: „Täna tuleb hea päev“, „Ma saan sellega hakkama“.