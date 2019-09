Maailmatasemel kurlingumängijatega jääle ja Raul Ollega rullsuusatama ehk mida teha Spordinädalal? 

Kuigi Spordinädala avaüritus on 23. septembril, võib liikumisega algust teha juba varem! Nõnda võid 21. septembril liituda Spordinädala patrooni Sandra Raju, freestyle-suusatamise maailmameistri Kelly Sildaru ja muusik Jalmar Vabarnaga ning teha ploggingut ehk kombineerida omavahel sörkimise ja prügikoristuse. Maailmakoristuspäeva raames toimuva ürituse täpsema info leiab SIIT .

22. septembril ootab kõiki Kõrvemaal aga Sportlandi Kõrvemaa Rattamaraton. Mõnusa rattasõidu distantsideks on 45 km, 18 km, Mesikäpa noortesõit (7 km) ja lastesõidud.

Pärnu-Jaagupi spordikeskuses toimuvad Spordinädala raames avatud treeningud - lauatennis, jalgpall, korvpall, show tants ja tuletõrjesport. Avatud treeningutele on oodatud nii väikesed kui suured spordisõbrad. Lisainfo SIIT .

Kuressaare FitLife Spordiklubis on võimalik nädala jooksul osaleda tasuta treeningutel. Lisainfo SIIT .

24. septembril kl 18 oodatakse huvilisi Tallinnas Hirveparki Kalambuuri kohviku treppide juurde, et saada osa ühest mõnusast üldfüüsilisest treeningust. Treeningu viib läbi Kaia Kollo, kes on töötanud füsioterapeudina, personaaltreenerina MyFitnessis, Eesti parasportlaste üldfüüsilise treenerina ning täna on ametis liikumisharrastusjuhina Eesti Paralümpiakomitees.