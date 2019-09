Teadlased: füüsiline aktiivsus aitab vaimset tervist hoida 

Teadlased väidavad seda toetudes 49 uuringule, milles osales 266 939 inimest, kirjutab Medical News Today.

Leiti, et regulaarne treenimine vähendab depressiooni tekkeriski lausa 17% ning lisaks leevendab see olemasoleva depressiooni sümptomeid. Neid andmeid ei saa kohaldada kõigi depressioonihaigete kohta, kuid mingit kasu liikumisest leiti kõigile selle häirega kimpus olijail. Depressioonis olevatel inimestel on reeglina treenimisega keeruline alustada, kuid algatuseks piisab ka 5-10 minuti pikkustest sessioonidest.

Lisaks leiti, et kehvas füüsilises vormis olevatel inimestel on risk depressiooni haigestuda 47% suurem võrreldes heas vormis olevate inimestega. Teadlaste sõnul valitseb kindel reegel seosel: mida rohkem trenni inimene teeb, seda parem on ta vaimne tervis.