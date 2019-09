Millised võimlemisharjutused leevendavad radikuliiti? 

Radikulopaatia ehk rahvakeeli ishias ehk radikuliit on neuroloogiline sündroom, mille korral häirib inimest alaseljast tavaliselt ühte jalga kiirgav järsk valu ja tundehäired (niinimetatud sipelgate jooksmise tunne, põletav tunne, nõrkus, tuimus). Radikulopaatiat peetakse mõnikord istmikunärvipõletikuks, kuigi viimast esineb tegelikult üsna harva.

Vaevuste tekkepõhjust on vahel raske määrata, kuid selle taga võivad olla valed töövõtted (näiteks raskuste tõstmisel), traumad sportimisel, sundasendid, ülekaal, sidekoe elastsust mõjutavad pärilikud tegurid. Valu võib olla tugevam pärast pikka istumist või öist lamamist, ägeneda teatud asendis või kindlate liigutuste korral.

Ravis on võtmeroll erinevatel valu- ja põletikuvastastel ravimitel ning taastusravil, mis hõlmab ka võimlemisharjutusi. Mida varem on võimalik alustada füsioteraapiaga ja jätkata igapäevase mõõduka aktiivsusega, seda parem ja kiirem on taastumine. Kui vähegi võimalik, ei tohiks jääda voodisse lamama pikemalt kui tarvis, samuti pole pikemas plaanis abi selga toetava korseti kasutamisest. Valust hoolimata tasuks olla võimalikult aktiivne ja jätkata igapäevaste toimetustega nii palju, kui valu lubab. Väga hästi mõjuvad näiteks kõndimine ja ujumine.