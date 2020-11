Kuus nutikat nõksu, mis aitavad su paremasse vormi 

Kruti trenn ägedamaks. Kindel moodus ainevahetuse ergutamiseks on intervalltrenn. Uuringud on näidanud, et intensiivne intervalltreening põletab rohkem rasva kui ühesuguse tempoga aeroobne trenn. Piisab juba sellest, kui teed tavalise sörkjooksu vahele 30sekundilisi sprindisööste või paned sammutrenažööri iga viie minuti tagant minutiks ülesmäerežiimile. Kui sul on aega vaid kümneminutiliseks jalutuskäiguks, tee iga kolme minuti tagant 30sekundiline kiirendus.