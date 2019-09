PÄEVA TÄHTSAIM TOIDUKORD: Viis hommikusööki, mis hoiavad kõhu pikalt täis 

Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul on eestlased küll hommikusöögirahvas, kuid kipuvad veelgi suuremaid portse sööma õhtusöögiks. “Korralik hommikueine aitab eemale peletada kaloririkkad näljasööstud päeva hilisemas pooles ning laob seega hea vundamendi tervislikuks eluviisiks. Toitva hommikueine tähtsust püüame toitlustajana rõhutada juba mitmendat aastat, korraldades septembrikuus hommikusöögikampaaniaid nii koolipuhvetites kui ka lõunarestoranides. Usume, et teadlike valikutega hommikul säilib täiskõhutunne lõunani, kus ebatervislikel snäkkidel kohta ei ole,” rääkis Endrikson ning jagas nimekirja hommikutoitudest, mis on ennast tõestanud nii tervislikkuse kui ka toiteväärtuse poolest.

Muna

Muna on hommikusöökide kroonimata kuningas! Selle valmistamiseks on nii palju erinevaid moodusi, et igaühel meist on oma lemmikretsept: munapuder, praemuna, omlett, keedumuna või hoopis koogel-moogel. Kuidas ka sulle muna süüa ei meeldiks – toitainete poolest on see suurepärane valik, sisaldades oma 70g kaalu kohta ligi 6g proteiini ning palju kasulikke vitamiine. Pea meeles: pea kõik väärtuslikud toitained on munakollases, munavalge sisaldab vaid valku.

Puder

Puder ei kuulu just kõigi lemmikute hulka, kuid peab möönma, et juba väike kausike hommikuputru hoiab lõunani kõhu täis. See on tulvil süsivesikutest, mis annavad päevaks vajaliku kiire energialaengu ja täisteraputrudes leidub rohkelt kiudaineid, mis tagavad korrapärase seedimise ning ei lase näljatundel tekkida. Kuidas trikitada end või lapsi putru armastama? Koolipuhvetites on salarelvana kasutusel erinevad seemned ja marjad, mis lastele väga meeldivad. Eriti toitvaks muudavad pudru pähklivõi ja kuivatatud puuviljad, mille head rasvad on ajule hädavajalikuks kütuseks.

Puuviljad

Värskeltvalminud koduaia õunu-pirne ei peaks vaid mahlaks tegema – puuviljad on suurepärane viis enda keha peale pikka ööund premeerida ning eelseisvaks päevaks ette valmistada. Lisaks kiudainetele on puuviljad kõrge pektiinisisaldusega. Pektiin on looduslik tarretav aine, mis seostub soolestikus rasvadega, alandades sellega kolesterooli taset ning jätab oma vett siduva iseloomu tõttu pikaks ajaks täiskõhutunde. Värsked puuviljad või nendest tehtud smuuti on hea alternatiiv kõigile, kes ei jaksa kohe hommikul suuremat einet süüa.