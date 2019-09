Jooksjad toetasid liikumispuudega Kevini unistust iseseisvalt kõndima hakata 

Peetri jooksu korraldajad andsid lastefondile üle 1500 eurot. Foto: Kristo Kangur

10. augustil toimunud Peetri jooksu Apollo kino heategevusjooksul osalejad panustasid üheskoos liikumispuudega Kevini taastusravisse 1500 eurot, et täituks poisi unistus iseseisvalt kõndima hakata.Kokku läbis heategevusjooksu raja 257 osalejat ning iga heategevusjooksja osalustasult annetas korraldaja 5 eurot Kevini toetuseks. Lisaks otsustas üks töötaja annetada kogu oma jooksupäeva palgafondi, üks osaleja kandis osalustasu topelt ja suunas selle heategevusse ning oma panuse Kevini taastusravi toetuseks andis ka jooksu korraldaja AeroBike.Peetri jooksu eestvedaja Mihkel Reile on rõõmus, et ka sel aastal said nad Kevini ravile õla alla panna, ning kinnitab, et ka järgmisel aastal plaanivad nad osalejate kaasabil heategevusega jätkata. "AeroBike Teami jaoks oli käesolev aasta esimest korda Peetri jooksu korraldada, mistõttu oli meie jaoks palju uut ja õppimist vajavat. Kohe alguses sai aga tehtud kindel otsus, et Peetri jooks peab jääma heategevuslikuks ürituseks ning püüame k