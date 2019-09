PUUVILJAD JA JOOGA: kuidas vanemas eas kaalutõusule piir panna

Men's Health annab üheksa nõksu, mida järgides on võimalik ka vanemas eas kaalu kaotada.

Et kaalu kaotada, pead loomulikult tarbima vähem kaloreid kui organism jõuab ära kulutada. Jättes vahele nõuanded, mida vähem süüa, keskendume sellele, mida just rohkem tarbida – puu- ja köögivilju. Need sisaldavad väärtuslikke kiudaineid ja mineraale, mida inimene vananedes aina rohkem vajab. Valmista huvitavaid salateid ning hoia alati igaks juhuks köögivilju sügavkülmikus.