Kuidas oma treeninguid mõistlikult planeerida? 

Mõistlik oleks, et nende kahe trenni vahel laupäeval ja pühapäeval oleks vähemalt 24 tundi vahet, et keha suudaks piisavalt taastuda ja kõrgenenud valgusünteesist keha paremaks ehitada. Selline lahendus sobiks hästi, et esimene trenni oleks laupäeva hommikul ja teine trenn pühapäeva hommikul või isegi pühapäeva õhtul. Kui vahe on liiga lühike, ei olda teises trennis piisavalt värske.