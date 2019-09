Kampaania kutsub inimesi kondimootoriga tööle liikuma 

Liikumisviisidena lähevad arvesse käimine/kepikõnd, jooksmine, rattasõit, rulluisutamine ja -suusatamine. Arvestus ei ole üldtabelis selle peale, kui palju kilomeetreid tiimiliikmed läbivad, vaid liikumiste arvu kohta. Seega see, kui pika maa osaleja läbib päevas oma kondimootori jõul, on iga ühe enda otsustada. Rõhk on regulaarsusel.



Kondimootoriga kampaaniasse on osalema oodatud kõik, kes tunnevad, et tahavad rohkem liikuda ja vingest aktsioonist osa võtta. Kampaanias on võimalik võrrelda oma liikumisaktiivsust teistega ning läbi selle ka ennast motiveerida. Osalemiseks on vaja nelja tiimiliiget.