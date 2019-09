Miks eelistada grupitreeninguid üksi rassimisele? 

2. Treeningud on mitmekesised. Grupitreeninguid on väga erinevaid, mistõttu ei tüdine sa neid vaheldumisi külastades trennist. Saad ka hea koormuse oma kehale, sest erinevad trennid annavad koormust erinevatele lihastele.

3. See on lõbus. Muusika, treeneri innustavad sõnad, naljad - koos treenida on alati toredam!