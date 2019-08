UUS HOOAEG KOPUTAB UKSELE: millist trenni valida? 

Striding on spetsiaalne käimislint, mille liikuma panemiseks tuleb kasutada keharaskust. See uuenduslik treeningsüsteem tugevdab keha kõiki lihasgruppe ning sobib igas vanuses ja tasemega inimestele. Spetsiaalsel kõnnirajal liikumine toimub libisemisvastasel kaldpinnal, mis sunnib keha kohanema erinevate treeningkoormustega. Koormust reguleeritakse sammupikkuste ja kõnnilindi kiiruse muutmisega. Uuringud on näidanud, et treening fikseeritud kaldel on kõige sobivam viis sirge ja hea rühi treenimiseks. Lisaks pehmendab kaldpinnal liikumine koormust liigestele, kõõlustele ja kandadele.