TEADLASED SOOVITAVAD: just nii põletad kõhu sisemist rasva kõige tõhusamalt 

Kõhurasv peidab end siseorganite vahele ja sisse. Vähesel määral on selle olemasolu kasulik, sest see kaitseb siseelundeid. Kui seda koguneb aga normaalsest rohkem, võib see hakata elundite tervist kahjustama, kirjutab Mind Body Green ja vahendab teadlaste uusimat uuringut, kuidas vistseraalset ehk kõhurasva kõige edukamalt põletada.