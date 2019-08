UTSITA KOLLEEGID LIIKUMA: septembris saab jala tööle mineku eest vingeid auhindu 

Tiimiliikmed peavad osalemiseks oma liikumised üles märkima SportID keskkonna treeningpäevikus (www.sportid.ee) või Fit100 äpis. Arvestus ei ole üldtabelis selle peale, kui palju kilomeetreid tiimiliikmed läbivad, oluline on liikumiste arv. Kondimootoriga kampaaniasse on osalema oodatud kõik, kes tunnevad, et tahavad rohkem liikuda, võrrelda oma liikumisaktiivsust teistega ning läbi selle ka ennast motiveerida.

Alustada tasub teadmisega, et kehaline aktiivsus annab positiivse energialaengu terveks päevaks. Ning, kui sellest tundub veel vähe olema, siis liikujate motiveerimiseks on omalt poolt vinged auhinnad välja pannud V Spa, Kalev Spa Hotel & Water Park, Beautiful Me kehasalong, Elamusretked, Amserv, Fitlap.ee (personaalne toitumiskava), Massaažitoolid, Sport ID ja mitmed teised!



Kampaania info, registreerimine, reeglid ja edetabel on kättesaadav siin.