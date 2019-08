Osaled Tallinna Maratonil? Loe, kuidas saad teha täiesti tasuta heateo 

Heategevuskampaania „Sinu parim aeg head teha“ raames saavad kõik Nike Noortejooksul, Optibet Sügisjooksul ja Tallinna Maratonil jooksjad ja kõndijad teha täiesti tasuta heateo. Osalejal tuleb vaid seada endale isiklik ajaline eesmärk ning registreerida see Optibeti veebikeskkonnas. Iga eesmärgi seadnud ja registreerunud jooksja eest annetab Optibet 10€ Liikumispuudega Laste Toetusfondile ning kui eesmärk saab täidetud, lisatakse annetussummale veel 10€. Kokku on võimalik tasuta annetada 20€.

Tema sõnul on neil lapsi, kes saavad toetust regulaarselt, sest just see viibki lõpuks soovitud tulemusteni. „Meie fondi eesmärk ongi anda nendele lastele võimalikult palju liikuvust ja iseseisvust juurde, et nad täisealiseks saades saaksid oma eluga ise hakkama, mitte ei jääks sõltuma oma vanematest või sotsiaalsüsteemist. Selleks aga vajaksime ka meie materiaalset tuge, et saaksime pakkuda vajalikku abi võimalikult paljudele lastele,“ rõhutas Jassov heategevuskampaaniate ülimat olulisust.