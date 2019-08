KUULA KEHA: viis märki, et viimane aeg on füüsilist koormust suurendada 

Kui märkad enda juures kasvõi ühte allolevast viiest, on viimane aeg trenni suunduda, kirjutab Business Insider.

* Sul on pidevalt kõht kinni. Füüsiline koormus stimuleerib seedeelundite tööd ning paneb kõhu kergemini läbi käima.

* Sa hingeldad trepist üles minnes. Kui märkad, et ei saa enam trepist käia hingeldamata, on su südame-veresoonkond nõrgenenud. Trennist on kasu!