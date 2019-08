Üheksa levinud eksimust kõhulihaste treenimisel 

Myfitnesspal annab ülevaate levinumatest eksimustest kõhulihaste treenimisel, mida teadvustades saad neid vältida.

* Sa teed liiga palju istessetõuse. Need panevad kerele suure koormuse, eriti, kui teed neid valesti. Otsi kõhulihaste treenimiseks harjutusi, mis ei nõua kere painutamist. Kõhulihaseid on hea treenida ka planku ning selili maas lamades jalgadega jalgrattasõitu imiteerides.

* Sa teed liiga palju kerepöördeid. Tegelikkus on see, et su keha püüab kerepööretele selgroo säästmiseks vastu töötada. Püüa leida harjutusi, mis hoiavad keha neutraalses asendis.

* Sa keskendud ainult sixpack’ile. Ära treeni vaid kõhtu, treeni kogu keha. Mida tugevam on keha, seda lihtsam on teha ka kõhulihaseid tugevdavaid harjutusi.

* Sa teed harjutusi vales asendis. Ükskõik, millist harjutust teed, oluline on, et sa teeksid seda õiges asendis ja pingutaksid just neid lihaseid, mis peaksid seda harjutust tehes töötama. Ainult nii on treening tulemuslik.

* Sa hingad valesti. Eriti juhul, kui soovid kõhulihaseid treenida, on õige hingamine eriti oluline. Isegi olulisem korduste arvust. Üldine rusikareegel on seesugune, et harjutuse alguses hinga sisse ja pingutuse hetkel välja. Püüa hingata diafragma, mitte rindkere kaudu.

* Sa toitud kehvasti. Tee, palju harjutusi tahes - kui sööd rämpstoitu ning kõhu ümber lödiseb liigne rasvkude, ei ole neist tolku. Jälgi, et toidulaud oleks tasakaalus, püüa magusasöömist vältda. Muide, kaalulangetuseks piisab ka sellest, kui kärbid oma igapäevast kaloraaži 500 kalori võrra.