Kuus lihast, mille kasvatamiseks pead kõvasti vaeva nägema 

Biitseps i kasvatamine pole sportlaste kinnitusel sugugi lihtne. Enamasti seetõttu, et jõusaalis tehakse valesid harjutusi ja piirdutakse hantli või kangi üles ja alla liigutamisega. Biitseps armastab erinevaid harjutusi.

Kõhulihaste vormi ajamine ei ole pelgalt treeningu tulemus - ka inimese antatoomial ja toitumisel on siin oma osa. Ilusate kõhulihaste saamiseks loobu ennekõike suhkrust ja rämpstoidust, seejärel tee harjutusi, mis haaravad tegevusse nii alumised kui ülemised kõhulihased. Selili maas lamades jalgrattasõitu imiteeriv harjutus on selleks parim.

Õlgu on eriti raske lihaseliseks treenida, sest neid on väga lihtne vigastada. Õlalihaste treenimiseks soovitatakse alustada tagant ja liikuda ettepoole. Ehk siis alustada võiks õla tagaosa tugevdavate harjutustega, siis võtta ette deltalihased ja alles seejärel õlgu eestpoolt tugevdavad harjutused.

Rinnalihased nõuavad järjepidevat treeningut. Parim harjutus nende kujundamiseks on lamades surumine.

Selja lailihas on lihas, mille treenimiseks on vähe ekstra harjutusi. Lõuatõmbed on üks neist.