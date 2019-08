PUUGIOHT PÜSIB: hoia puugihammustusel silma peal! 

Puugid varitsevad inimesi ennekõike rohu sees. Foto: PantherMedia/Scanpix

Benu apteegi proviisori Margot Lehari sõnul tuleks oma nahka pidevalt kontrollida ja pärast puugihammustust puuk kiiresti eemaldada. “Eestis levivad puugid võivad kanda puukentsefaliidi või puukborrelioosi haigustekitajaid. Kui neist esimese puhul võib haigusetekitaja puugi süljega üle kanduda mõne minuti jooksul, siis puuborrelioosiga nakatumine võtab kauem aega ning seetõttu on puugi kiire eemaldamine nahalt esmatähtis,” sõnas Lehari, lisades, et puuk tuleks eemaldada nahalt ettevaatlikult teda tagaosast mitte pigistades, vaid võttes kinni võimalikult naha lähedalt. Hammustuse koht tuleks pesta vee ja seebiga või desinfitseerida.

“Väga oluline on peale puugi eemaldamist jälgida oma tervist võimalike sümptomite osas,” rõhutas Lehari. Proviisori sõnul võivad entsefaliidi sümptomid välja lüüa juba neljandal päeval peale haige puugi süljega kokkupuutumist. Nakatumise tunnusteks on üsna kõrge palavik, väga halb enesetunne, iiveldus ja oksendamine, mis kestavad umbes nädala. “Peale seda osad inimesed tervenevad, kuid osadel tungib viirus peaajju, misjärel ilmnevad sümptomid nagu tugev peavalu, kaela jäikus, oksendamine, teadvushäired, krambid või halvatus,” selgitas ta. Sümptomite ilmnemisel tuleks kiiremas korras pöörduda arsti poole.

Nahka tuleb pidevalt kontrollida ning puuk kiirelt eemaldada. Foto: PantherMedia/Scanpix

Borrelioosi üks sümptomitest on nahalööve. Foto: PantherMedia/Scanpix

“Kui parim kaitse entsefaliidi vastu on vaktsineerimine, siis kahjuks borrelioosi ei ole võimalik vältida ning parim, mis oma tervise heaks saame teha, on olla teadlik sümptomitest ja läbi testimise jõuda haigusele võimalikult kiiresti jälile,” soovitas Lehari. Kindlasti tuleks puugitest teha siis, kui nahal on olnud puuk või kui on tekkinud vähemalt üks haiguse sümptomitest: nahalööve, väsimus, lihasvalud, kerge palavik, peavalu, iiveldus, kehakaalu langus, valud kätes, jalgades, kuklas või seljas, näonärvi halvatus.