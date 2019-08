TEADLASED: kujutlusvõime aitab lihasmassi tõhusamalt kasutada 

Hämmastava kehatrimmimismeetodi avalikustas mõned aastad tagasi telekanali BBC 2 saade "Trust me, I’m a Doctor" ("Usalda mind, ma olen arst"). Eksperimendis osales seitse inimest, kes ei saanud tervisehäda tõttu trenni teha. Enne eksperimendi algust mõõdeti nende jalalihaste tugevust. Ultrahelimeetodil salvestati info, kui suured on katsealuste musklid. Seejärel kupatati neile kehasse elektriimpulss mõõtmaks, kui palju oma lihasmassist nad tegelikult ära kasutavad.

Katse ajal kästi osalejatel kujutleda, nagu suruksid nad jalgu vastu jõumasinat ja nende lihased tõmbuksid seejuures kokku – nii vähemalt 50 korda. Seda pidid nad tegema viis korda nädalas veerand tundi, aga ei tohtinud lihaseid tegelikult kasutada. Kuu aja pärast kutsuti katsejänesed uuesti kokku. Ja oh üllatust – uute mõõtmiste käigus selgus, et keskmiselt olid nad katse-eelse mõõtmisega võrreldes kaheksa protsenti tugevamad! Üks naine hiilgas lausa 33 protsendiga.

Hämmastav oli, et tegelikult ei olnud katsealuste lihasmass suurenenud, nii et saladus pidi olema milleski muus. Vastuse leidsid teadlased korduskatses elektriimpulssidega: selgus, et mõttejõul suutsid inimesed olemasolevat lihasmassi palju tõhusamalt kasutada – kui kaitse-eelsel mõõtmisel oli kasutust leidnud protsent 50, siis nüüd koguni 70. "Nad ei kasvatanud endale lihast juurde, nad kasutasid paremini ära olemasolevat," kommenteeris eksperimenti korraldanud dr Michael Mosley.