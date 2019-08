Neli põhjust, miks algaval hooajal grupitreeningutega liituda 

1. Motivatsioon. Grupitreeningus on parem motivatsiooni hoida, sest sinu treener ja kaaslased - te kõik töötate ühe ja sama eesmärgi nimel!

2. Mitmekesisus. Grupitreeninguid on väga erinevaid, mistõttu ei tüdine sa neid vaheldumisi külastades trennist. Saad ka hea koormuse oma kehale, sest erinevad trennid annavad koormust erinevatele lihastele. Täna tantsid, kuid juba homme venitad lihaseid!

3. Hea ülevaade. Spordiklubid paluvad oma klientidel end treeningutesse varem registreerida. See info jääb sinu kontole alles, mistõttu on sul võimalik on treeningutel ja koormustel silma peal hoida.