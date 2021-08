Miks läheb nägu pärast treeningut punaseks?

Popsugar kirjutab, et punane nägu on kõigest märk sellest, et trenni ajal ajasid oma naha kuumaks. Kehatemperatuuri tõustes hakkab keha end higustades jahutama. Selle kägus laienevad kehatemperatuuri alandamiseks nahaalused veresooned ning see põhjustabki näo punetust.