Seitse treeningut, mis pühivad väsimuse kui peoga 

Samas unustatakse, et füüsiline aktiivsus võib tegelikult energiat hoopis juurde anda. Seega on tegemist vigase loogikaga.



Liikuma hakkamiseks tarviliku motivatsiooni leidmine tundub võimatuna, kui peamiseks sooviks on diivanil lösutada. Tihti on abi juba sellest, kui suudad ennast lävepakuni vinnata. Ära ütle endale, et lähed viiekilomeetrisele jalutuskäigule, vaid mõtle, et lähed lihtsalt värsket õhku hingama. Kui oled juba õues, tunned ennast palju energilisemana.



Paraku võib tõepoolest ette tulla olukordi, kui oled liiga väsinud treenimiseks, olgu põhjuseks vähene uneaeg, kurnatus või nende kahe kombinatsioon. Sellistel puhkudel võib olla mõistlikum treenimise asemel anda kehale puhkust.



Kerge väsimuse korral on isegi lühikesest kergest trennist kasu – see tõstab tuju ja annab juurde energiat. Esmalt tuleb aga välja selgitada väsimuse põhjus. Kas selleks on treeningprogramm? Kui nii, kas see on tingitud ülepingutusest? Või on tegu vaimse väsimusega? Või saab seda põhjendada unevaeguse, stressi või pingelise perioodiga tööl?



Füüsilise väsimuse korral soovitab personaaltreener Marty Beene teha tavapärasest erinevat trenni või vähendada treeningu intensiivsust. Mõnikord võib raske treeningrutiin tekitada ka vaimset väsimust, näiteks juhul, kui treenitakse maratoniks. Beene soovitab ka siis treeningus midagi muuta.





„Toon näite jooksmisest: kõige lihtsam viis rutiini murda on läbida jooksudistants vastupidises suunas,“ ütleb Beene. „Sama taustsüsteem teisest vaatenurgast mõjub üllatavalt värskendavalt ja aitab kahtlemata vabaneda mentaalsest väsimusest.“



„Soovitan kõige lihtsamat treeningvormi, milleks on kõndimine. Kõndida on võimalik ükskõik kui väsinuna ennast tunned ja see on värskendav nende jaoks, kes on harjunud palju kiiremini liikuma,“ selgitab Beene.



Väsimuse korral soovitame järgmisi treeninguid:



Grupitreening

Grupitrenn on lõbus, motiveeriv ega nõua väga suurt pingutust. Kõik sõltub loomulikult sellest, millises grupitrennis käiakse.



Jooga

Tavaliselt rahustav ja mitte eriti koormav. Jooga kaudu on võimalik luua side keha ja vaimu vahel. Päikesetervitusega alustades võib välja jõuda jõulise ning dünaamilise power-joogani.



Vesiaeroobika

Vesiaeroobika on veel üks rahustav grupitreeningu vorm, mida soovitame neile, kes tunnevad, et on treenimiseks liiga väsinud.



Kõndimine

Kõndimine on alahinnatud, kuid kiire jalutuskäik on alati suurepäraseks valikuks, eriti kui ilm on ilus, sest see tõstab tuju.



Vahtkummil rullimine

Eriti efektiivsed on need harjutused, mis keskenduvad puusadele, pahkluudele ja selgroole. Üldiselt pole harjutused väga kurnavad, kuid aitavad parandada liikuvust ning tugevdavad lihaskudet.



Uinak

Mitmed personaaltreenerid soovitavad väsinud klientidel treeningust loobuda ja selle asemel puhata. 90 protsendil juhtudest aitab treeningnäitajaid parandada korralik puhkus. Personaaltreener Chanel Collette Carter märgib, et mõne tema juhendatava kaalunäit hakkab paremuse poole liikuma pelgalt seepärast, et viimaks hakatakse ööpäevas 7-8 tundi magama.



Harjutused keharaskusega

Suurepärane trennile pühendatud veerandtund koosneb neljast erinevast kümne kordusega keharaskust rakendavast harjutusest, mida tuleks korrata kolm korda. Personaaltreener Ashley Pitt soovitab hoiduda suurte raskuste tõstmisest ja keskenduda väiksema intensiivsusega harjutustele, mida saab teha keharaskust rakendades.



Tantsimine

Olgu selleks siis hiphop- või mõni muu tantsukursus, lisaenergiat on võimalik ammutada sealt kamaluga. Tantsimisel on veel üks hea omadus – sa ei taju, et treeniksid. Selle asemel tunned, et lõbutsed.