Viis nippi algajale orienteerujale 

1. VOLDI KAARTI – alati voldi kaart nii, et Sul oleks seda mugav käes hoida ning et näeksid just seda ala, kus ise hetkel oled.

2. HOIA KAARTI ÕIGET PIDI KÄES – veendu alati, et hoiad kaarti paralleelselt liikumise suunaga. See tähendab, et Sinu ees olevad objektid maa peal on Sinu ees ka kaardil. Kasutades kompassi on samuti võimalik kaart õigeks keerata. Selleks veendu, et kaardil paiknevad põhjasuuna jooned asetsevad samamoodi nagu kompassi põhja nõel (punase otsaga). Iga kord, kui muudad suunda, peaksid oma kaarti hoidma nii, et see vastaks looduses asetsevale.