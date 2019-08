Mida süüa enne trenni? 

* Kvaliteetsed süsivesikud kuulugu iga treeningsaali suunduja toidulauale, sest muuhulgas aitavad need ka vastupidavust parandada. Spetsialistid toovad välja, et kui on plaanis kulutada näiteks 2000 kalorit, peaks sööma 225 - 325 grammi süsivesikuid. Õige aeg nende söömiseks on üks kuni neli tundi enne trenni.