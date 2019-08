Kaheksa elustiilimuutust, mis panevad pekid kiirelt põlema 

1. Söö tumedat šokolaadi.

Üks rasvast vabanemise saladusi on ... šokolaad. Briti teadlane andis üheksale jalgratturile kahe nädala jooksul enne trenni kas 40 grammi valget šokolaadi või 40 g tumedat šokolaadi. "Tumedad" pedaalijad näitasid märgatavalt paremaid treeningutulemusi. Põhjuseks on kakaos leiduv flavonoid epikatehhiin. See tekitab keemilist reaktsiooni, mis tõstab veres lämmastikoksiidi taset, stimuleerides veresoonte laienemist, parandades vereringet ning suurendades rasva põletamist.

2. Maga rahulikult.

Maga end kõhnemaks – see on Rootsi Uppsala ülikooli sõnum. Teadlased uurisid, milline on kõhu tervis inimestel, kes magavad öösel kaheksa tundi ja neil, kes lasevad silma looja vaid neljaks tunniks. Vähem maganud katsealuste seedesüsteemis kasvas kahe kindla bakteri tase. Samasugust bakterite taset on mõõdetud inimestel, kes on ülekaalulised või põevad teise tüübi diabeeti.

3. Söö orgaanilist toitu.

Teadlased on leidnud, et orgaaniliselt toodetud punases lihas on 50% rohkem Omega-3 rasvahappeid kui odavamas lihas. See rasvhape kiirendab rasva ainevahetust.

4. Treeni õigel kellaajal.