Viis tähtsat põhjust, miks lapsed varakult trenni suunata 

Sportlikest tegevustest osavõtmine aitab lastel arendada sotsiaalseid oskusi, millest on kasu ka tulevikus. Lapsed õpivad suhtlema nii eakaaslaste kui ka treeneritega, kes on lastele lisaks nende endi vanematele suureks eeskujuks. Treenerite käe all õppides saavad lapsed teadmisi juhtimisoskustest ning vahetuid kogemusi meeskonnatööst, kus õpitakse üksteisega arvestama ning pingutama ühtsete eesmärkide nimel.

Sõprussuhted mängivad lapse vaimses arengus väga suurt rolli. Lisaks vanematele tunneb laps vajadust suhelda ning vaba aega veeta ka eakaaslaste seltsis. Olulisel kohal on ka kuuluvustunne, kuna lapse jaoks on oluline tunda end osana mingist sotsiaalsest grupist, kus tal on tore aega veeta ning kuhu ta on oodatud. Sportimine on hea võimalus kõik need olulised faktorid omavahel siduda. Samuti aitab sportimine luua kauakestvaid sõprussuhteid kogu eluks.