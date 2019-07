Üks nõks, mis aitab püsida tervislikus kaalus 

Nimelt on uuringud näidanud, et need, kes hoiavad kodus laual puuviljadega täidetud kaussi, kaaluvad keskmiselt kuus kilo vähem nendest, kes hoidsid nähtaval kohal komme ja küpsiseid, vahendab Huffington Post.

Teadlaste arvates on põhjus selles, et söömisharjumusi kujundab meid ümbritsev keskkond. See tähendab, et kui puuviljad ja tervislikud snäkid on pidevalt käeulatuses, teeb inimene ka tervislikumaid toiduvalikuid.