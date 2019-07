KUKKUSID? Haavaravi esmaabi otsi apteegist 

Esmase haavaravi saamiseks pole inimesed harjunud veel apteeki pöörduma, kuna ollakse harjunud, et haava ravib arst või õde ning apteeker annab vaid ravimi ja vahendid. Tänapäeval see kindlasti aga nii ei ole ning apteekrite teadlikkus ja oskused haavaravis on jõudnud väga kõrgele tasemele.

Lauri Baari sõnul on tänapäevane haavaravi muutunud väga spetsiifiliseks. Kui varasemalt liigitati haavasid üsna kergekäeliselt näiteks mehaanilisteks (traumad) või keemilis-termilisteks (põletused, külmetused, keemia), siis tänapäeval jagunevad need kategooriad veel paljudeks alaliikideks. Seetõttu on iga haava jaoks olemas tõhusalt toimivad vahendid. Esmane haavahooldusvahendite komplekt võiks aga leiduda igaühe koduses apteegis.



Alusta puhastamisest



Haav vajab kõigepealt puhastamist ja sellest võõrkehade eemaldamist ning seega üks esmastest toodetest võiks koduapteek sisaldada desinfitseerimisvahendit. “Esmase vahendina võiks kasutada tavalisi vahendeid, mida on nii alkoholiga kui ka alkoholivabasid. Toimelt on nad võrdväärsed, kuid alkoholiga vahendid kipitavad rohkem kui alkoholivabad ning seega lastele või väiksema valulävega inimestele võivad viimased rohkem sobida,” selgitas Baar.