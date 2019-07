ABIVAHENDI KIUSTE ÕUE LIIKUMA: seitse kasulikku nõuannet 

Ratastooliga või tugiraamiga reisijatel tasuks kindlasti enne reisi või matka üle kontrollida ratastooli rehvide õhurõhk ja pidurite korrasolek ning teha kindlaks, et rattad sõidavad otse. Uues keskkonnas liikudes võivad kaldteed olla oodatust libedamad või manööverdamine keerulisem ja seetõttu on töökorras abivahend äärmiselt oluline.

Liikumisabivahendite üürimine on muutunud aastate jooksul populaarsemaks ja sageli võetakse enne reisi laenuks kergemaid kokkukäidavaid ratastoole, toekamaid käimiskeppe, aga ka multifunktsionaalseid tugiraame istumisaluse ja korviga, kuhu saab mugavalt ka oma asjad paigutada nii, et neid käes kandma ei peaks. Lisaks on üürimise eeliseks võimalus abivahend hiljem tagasi tuua või sobivama vastu vahetada - nii ei jää see kasutult koju seisma.