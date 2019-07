11 põhjust, miks on vaja jõutrenni 

Ainult joogast ei piisa, et meelerahu saavutada. Alabama ülikooli teadlased avastasid, et inimesed, kes kuus kuud iga nädal kolm lihastreeningut tegid, olid paremas tujus, vihastasid vähem ja olid üleüldse õnnelikumad kui need, kes jõutrenni ei teinud.

6. Leevendad seljavalusid.

Lisaks leevendab jõutreening ka alaseljavalusid. Alberta ülikooli teadlased kinnitavad, et neli korda nädalas jõusaali väisanud uuringualustel oli 28% vähem seljavalusid; kolm korda nädalas treenivatel inimestel 18% ja kaks korda nädalas 14% vähem alaseljavalusid.

7. Saad õnnelikuma südame.

Michigani ülikooli teadlased on leidnud, et inimestel, kes tegid kolm korda nädalas kaks kuud kogu keha hõlmavaid jõutreeninguid, vähenes diastoolne vererõhk (alumine vererõhk) keskmiselt 8 mm Hg võrra. See on piisav, et vähendada insuldi tõenäosust 40% ja südamerabanduse riski 15%.

8. Jõuad rohkem.

Leeds Metropolitani ülikooli teadlased on välja uurinud, et inimesed on 15% tootlikumad päevadel, mil nad on eelnevalt trennis käinud. Rahulolu tööga on samuti suurem, kuna sportlikud inimesed on vähem stressis ja tunnevad end õnnelikumalt ka tööl käies.