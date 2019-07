Kalaõli aitab artriiti leevendada 

Kõige sagedasemad artriidi tüübid on reumatoidartriit ja osteoartroos. Teadlased on hetkel ennekõike uurinud kalaõli mõju reumatoidartriidile ning leidnud, et see võib põletikulisust vähendada lausa sellisel määral, et muid artriidiravimeid ei pea enam nii palju võtma - see on muidugi võimalik ainult kokkuleppel arstiga.