Treener: kõrge vererõhk pole paratamatu 

* Pea meeles, et iga kilogramm loeb

Iga teine Eesti inimene on ülekaaluline. Kehakaal on tavaliselt esimene asi, millele arstid tähelepanu juhivad, kui vererõhk hakkab pärmitaignana kerkima. Kui ülekaalu on palju, aitab tavaliselt juba väike kaalu alanemine ka vererõhku langetada.

* Võta mõõdulint appi

Kehakaalu kõrval on tähtis kontrollida aeg-ajalt vööümbermõõtu. Soovituslikult võiks see jääda naistel 88 sentimeetri ja meestel ühe meetri piiresse.

* Pea meeles, et pool tundi kõndimist ei tee kellelegi liiga

Järjepidev füüsiline aktiivsus aitab vererõhu langetamisele kaasa. Soovitus, et kõrge vererõhuga ei peaks trenni tegema, on müüt. Loomulikult peab suure ülekaalu või kõrge vererõhu korral olema liikumine mõõduka koormusega, küll aga regulaarne. Pigem võiks alustada kümnest minutist päevas ja jõuda igapäevaselt poole tunnini kui kista ennast üks kord nädalas intensiivse treeninguga pooleks. Kui tervis on juba kehv, võiks enne treenimisega alustamist pidada nõu arsti ja treeneriga, aga üldiselt sobivad kõndimine, rattasõit, ujumine, tantsimine või mõõdukas jõusaalitreening pea kõigile inimestele.

* Pane suutäied kirja