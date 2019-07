SELJATA RUTIIN: Tosin nõksu, et jooksmine paneks taas su silmad särama 

2. Kui jooksed õhtuti, siis alusta hommikujooksudega. Jah, hommikul on raske vara üles saada, aga pärast hommikujooksu tunned, et oled juba nii vara midagi saavutanud ja nii lähed päevale vastu positiivse häälestusega.

3. ... ja kui oled hommikune jooksja, siis alusta õhtuste jooksudega. Kui kipud hommikuti olem kehast veidi kange, siis võid avastada, et õhtul on lihtsam hoogu üles saada, sest lihased on terve päeva liikunud ja paindlikumad. Lisaks oled sa päeva jooksul söönud ja sul peaks seega jätkuma energiat.