Sinu treener Kuidas mõista, et trenn kaotab rasva asemel lihaseid? Liigume.ee , 8. juuli 2019, 17:35 Jaga: M

Foto: Vida Press

Reeglina on treeningute eesmärk kaotada rasva, mitte lihaseid. Millal aru saada, et see on vastupidi?