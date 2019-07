VIIS LEVINUD TÕBE EAKATEL: kuidas neid lihtsate vahenditega ennetada

Südameinfarkti korral tunneb inimene rinnus tugevat valu, tihti mõjub see hirmutavalt. Kuid – end tasub jälgida, sest rohkem kui pooled infarktieelsed sümptomid juba enne infarkti. Need võivad tekkida päevi ja isegi nädalaid enne atakki. Enamasti on nendeks valu südame piirkonnas, väsimus, hingeldamine. Algava südameinfarktiga inimene võib kaotada ka teadvuse.

Enneta nii: Enneta infarkti enda eest hoolitsemisega läbi elu. Külasta regulaarselt arsti, kontrolli veresuhkrut ja vererõhku, söö tervislikult, ole füüsiliselt aktiivne ja väldi kehakaalu liigset tõusu. Kui tervis halveneb, konsulteeri arstiga koheselt.

Insult

Insult on sageduselt teine surma põhjustaja. Ehkki see võib esineda ka noortel, on insult levinum just kõrges eas.

Insuldile viitavad kindlad sümptomid. Kui need esinevad ja tekib kahtlus, et midagi on valesti, tuleb kiiremas korras helistada kiirabisse. Insuldile viitavad ühepoolne näo või jäsemete tuimus, segadus, kõnelemis- ja kõndimisraskused, pearinglus, tasakaalu- ja koordinatsioonihäired ning nägemishäired.

Enneta nii: Insulti võib haigestuda igaüks, hoolimata soost ja east. Ometi saab seda ennetada, sest riskid, mis suurendavad insuldi tekke tõenäosust, on teada. Kui soovid insuldist hoiduda, siis ära suitseta, hoia kehakaal, kolesterool ja vererõhk kontrolli all, ära liialda alkoholiga, liigu piisavalt. Kuid ka diabeetikuid ja südame rütmihäiretega inimesi kipub insult teistest sagedamini kimbutama.

Artroos